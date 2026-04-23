Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor Le Village Montmiral

Montmiral

Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor

Le Village Eglise Saint-Christophe Montmiral Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’association Drômans Cadence vous propose un concert d’airs d’opéra célèbres chantés par un ténor avec accompagnement au piano à 4 mains au cœur de l’église de Montmiral.

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Le Village Eglise Saint-Christophe Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com

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English : Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor

The Drômans Cadence association offers a concert of famous opera arias sung by a tenor with 4-hand piano accompaniment in the heart of Montmiral church.

L’événement Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor Montmiral a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme