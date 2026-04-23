Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor Le Village Montmiral
Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor Le Village Montmiral vendredi 26 juin 2026.
Montmiral
Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor
Le Village Eglise Saint-Christophe Montmiral Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’association Drômans Cadence vous propose un concert d’airs d’opéra célèbres chantés par un ténor avec accompagnement au piano à 4 mains au cœur de l’église de Montmiral.
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Le Village Eglise Saint-Christophe Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com
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English : Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor
The Drômans Cadence association offers a concert of famous opera arias sung by a tenor with 4-hand piano accompaniment in the heart of Montmiral church.
L’événement Concert airs d’opéra célèbres chantés par un ténor Montmiral a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme