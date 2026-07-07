AGENDA · Plouigneau
Atelier et repas kig ha farz écomusée ker dreger Plouigneau
mercredi 21 octobre 2026 · écomusée ker dreger · Plouigneau
Informations pratiques
Plouigneau
Atelier et repas kig ha farz
écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 12:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Préparation d’un kig ha farz commun pour ensuite le partager à l’heure du repas.
Tout public à partir de 5 ans .
écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English :
L’événement Atelier et repas kig ha farz Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX
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