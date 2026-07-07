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Atelier et repas kig ha farz écomusée ker dreger Plouigneau

mercredi 21 octobre 2026 · écomusée ker dreger · Plouigneau

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
écomusée ker dreger
Adresse
4 Rue du 9 Août
Ville
29610 Plouigneau
Département
Finistère
Tarif

Plouigneau

Atelier et repas kig ha farz

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 12:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Préparation d’un kig ha farz commun pour ensuite le partager à l’heure du repas.
Tout public à partir de 5 ans   .

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English :

L’événement Atelier et repas kig ha farz Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX

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