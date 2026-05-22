Atelier et sortie de résidence Rue Faven Guingamp
Atelier et sortie de résidence Rue Faven Guingamp samedi 6 juin 2026.
Guingamp
Atelier et sortie de résidence
Rue Faven Espace de la Madeleine Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
En lien avec sa création, Marie-Odile Langlère vous invite à un atelier dédié à l’exploration du geste dans sa forme la plus originelle celui qui met le corps en mouvement, cette impulsion première qui nous inscrit dans l’espace, nous ouvre à la rencontre et nourrit la relation à l’autre. À travers des propositions d’improvisation guidée, vous affinerez vos perceptions et laisserez émerger une écriture du mouvement, personnelle et vivante. .
Rue Faven Espace de la Madeleine Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 74 39
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English :
L’événement Atelier et sortie de résidence Guingamp a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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