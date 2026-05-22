Atelier et sortie de résidence Rue Faven Guingamp

Guingamp

Atelier et sortie de résidence

Rue Faven Espace de la Madeleine Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

En lien avec sa création, Marie-Odile Langlère vous invite à un atelier dédié à l’exploration du geste dans sa forme la plus originelle celui qui met le corps en mouvement, cette impulsion première qui nous inscrit dans l’espace, nous ouvre à la rencontre et nourrit la relation à l’autre. À travers des propositions d’improvisation guidée, vous affinerez vos perceptions et laisserez émerger une écriture du mouvement, personnelle et vivante. .

Rue Faven Espace de la Madeleine Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 74 39

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English :

L’événement Atelier et sortie de résidence Guingamp a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol