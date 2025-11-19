Atelier éveil sportif Salle omnisports Plougasnou
Atelier éveil sportif Salle omnisports Plougasnou mercredi 19 novembre 2025.
Atelier éveil sportif
Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 10:30:00
fin : 2025-11-19 11:30:00
Date(s) :
2025-11-19
La mairie propose un atelier d’éveil sportif pour les enfants de 3 à 6 ans.
Rendez-vous chaque mois.
Informations pratiques
– Sur inscription en mairie au 06 02 12 35 18 ou par mail animasso@plougasnou.fr
– Atelier gratuit. .
Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 02 12 35 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier éveil sportif Plougasnou a été mis à jour le 2025-11-04 par OT BAIE DE MORLAIX