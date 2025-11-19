Atelier éveil sportif Salle omnisports Plougasnou

Atelier éveil sportif

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Début : 2025-11-19 10:30:00

fin : 2025-11-19 11:30:00

2025-11-19

La mairie propose un atelier d’éveil sportif pour les enfants de 3 à 6 ans.

Rendez-vous chaque mois.

– Sur inscription en mairie au 06 02 12 35 18 ou par mail animasso@plougasnou.fr

– Atelier gratuit. .

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 02 12 35 18

