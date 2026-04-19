Puces et artisanats de la mer Plougasnou
Puces et artisanats de la mer Plougasnou dimanche 19 avril 2026.
Plougasnou
Puces et artisanats de la mer
Sur le port du Diben Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
En bord de mer dans un cadre magnifique, exposition/vente de matériels neufs et d’occasion pour la pêche, la décoration, l’habillement mais aussi les livres, et tout ce qui a un lien avec la mer.
Animations, dégustation d’huîtres et petite restauration.
Renseignements par mail pour les exposants ou les visiteurs anlameloine@gmail.com .
Sur le port du Diben Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
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English : Puces et artisanats de la mer
L’événement Puces et artisanats de la mer Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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