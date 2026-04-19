Plougasnou

Puces et artisanats de la mer

Sur le port du Diben Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

En bord de mer dans un cadre magnifique, exposition/vente de matériels neufs et d’occasion pour la pêche, la décoration, l’habillement mais aussi les livres, et tout ce qui a un lien avec la mer.

Animations, dégustation d’huîtres et petite restauration.

Renseignements par mail pour les exposants ou les visiteurs anlameloine@gmail.com .

Sur le port du Diben Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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English : Puces et artisanats de la mer

L’événement Puces et artisanats de la mer Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-08 par OT BAIE DE MORLAIX