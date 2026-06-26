Atelier expression corporelle parent/enfant EVS Le Foirail Bouglon
Atelier expression corporelle parent/enfant EVS Le Foirail Bouglon samedi 4 juillet 2026.
Bouglon
Atelier expression corporelle parent/enfant
EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Juste le plaisir de bouger et de s’amuser.
Salle climatisée.
Des jeux, du mouvement, des fous rires, des mais c’est toi le crocodile ! et un bon moment à partager ensemble. Pas de performance, pas de compétition… juste le plaisir de bouger et de s’amuser.
L’atelier sera animé par Sandrine, une animatrice aguerrie, dynamique et toujours partante pour embarquer petits et grands dans l’aventure, le tout dans un cadre bienveillant où chacun trouve sa place. .
EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74
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English : Atelier expression corporelle parent/enfant
Just the joy of moving and having fun.
Air-conditioned room.
L’événement Atelier expression corporelle parent/enfant Bouglon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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