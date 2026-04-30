Bouglon

Independence Day 250 ans

Syl vallée western village Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Pour l’occasion, toutes les activités sont offertes taureau mécanique, lancer de haches, tir à la carabine, escape game, chercheurs d’or.

Feu de camp à la nuit tombée, chamallows grillés

Possibilité de réserver un hébergement .

Syl vallée western village Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 49 52 14

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English : Independence Day 250 ans

L’événement Independence Day 250 ans Bouglon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne