Atelier fablab : réalisez votre marque-page gravé, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe

samedi 19 septembre 2026 · Réseau des médiathèques du Pays sabolien - Espace Pierre Reverdy · Sablé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Atelier fablab : réalisez votre marque-page gravé Samedi 19 septembre, 10h00 Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy Sarthe

Atelier gratuit et accessible à partir de 12 ans accompagné d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez créer votre marque-page gravé de votre monument local préféré !

Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 62 50 90 https://lapostrophe.payssabolien.fr/ https://www.instagram.com/mediatheques.payssabolien/;https://www.facebook.com/MediathequeIntercommunalePaysSabolien/

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez créer votre marque-page gravé de votre monument local préféré !

Réseau des médiathèques du Pays sabolien