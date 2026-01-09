visite d’un musée du marbre, Ecomusee du marbre, Sablé-sur-Sarthe

Informations pratiques

visite d’un musée du marbre 19 et 20 septembre Ecomusee du marbre Sarthe

visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le musée vous présente le marbre, les carrières, les différentes activités liées à cette noble pierre, les outils utilisés, le rôle de la navigation, l’utilisation très variée du marbre tant dans le domaine de l’ornementation (retable, autel, bénitier…) que dans celui de la construction (pont, mur,…)

Une vidéo d’environ 30 minutes relate l’histoire de l’activité marbrière au fil du temps dans la région de sablé sur Sarthe.

Ecomusee du marbre 23 bis rue Aristide Briand, 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 07 63 16 49 84 http://www.tourisme.sablesursarthe.fr

Le musée vous présente le marbre, les carrières, les différentes activités liées à cette noble pierre, les outils utilisés, le rôle de la navigation, l’utilisation très variée du marbre tant dans le …

©musée du marbre