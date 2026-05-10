Sablé-sur-Sarthe

Visite de l’atelier La Haute Couleur Art de la Mosaïque jeudi du savoir-faire

51 rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Venez découvrir l’art de la mosaïque et ses nuances !

En tant qu’artiste mosaïste à temps plein, Céline Loury exprime sa volonté de diffuser de la joie par ses créations. .

51 rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover the art of mosaic and its nuances!

L’événement Visite de l’atelier La Haute Couleur Art de la Mosaïque jeudi du savoir-faire Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe