Festival de Sablé 2026 Sablé-sur-Sarthe
Festival de Sablé 2026 Sablé-sur-Sarthe mercredi 19 août 2026.
Sablé-sur-Sarthe
Festival de Sablé 2026
16 rue Saint Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-20 21:50:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22
Du 20 au 23 août 2025, le Festival de Sablé célèbre le 340e anniversaire de Jean-Sébastien Bach, figure emblématique de la musique baroque.
Au plus près des étoiles…
Sous le ciel sarthois, le Festival de Sablé 2026 vous invite à lever les yeux, à écouter autrement, à vous émerveiller. Que la 48e édition de ce grand rendez-vous des arts baroques vous apporte joie et émotion !
PROGRAMME
VIVALDI & BACH > Nemanja Radulovic & Double sens
Mercredi 19 août 2026 > 20h30
Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe
Tarif plein 40 € Tarif accessibilité 30 € Tarif réduit 20 €
OH, MA BELLE BRUNETTE > a nocte temporis
Jeudi 20 août 2026 > 15h
Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Brûlon
Tarif plein 25 € Tarif accessibilité 20 € Tarif réduit 15 €
WELCOME > Zutano BaZar
Jeudi 20 août 2026 > 18h
Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe
Gratuit sur réservation
DIXIT DOMINUS > Les Argonautes
Jeudi 20 août 2026 > 20h30
Église Notre-Dame, Sablé-sur-Sarthe
Tarif plein 40 € Tarif accessibilité 30 € Tarif réduit 20 €
ALFONSINA> Cappella Mediterranea
Vendredi 21 août 2026 > 11h
Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe
Tarif plein 20 € Tarif accessibilité 15 € Tarif réduit 12 €
UNE VÉNITIENNE À PARIS > William Shelton, Alice Trocellier & Léo Brunet
Vendredi 21 août 2026 > 15h
Basilique Notre-Dame du Chêne, La Chapelle du Chêne
Tarif plein 20 € Tarif accessibilité 15 € Tarif réduit 12 €
LUTH & ARCHILUTH > Benjamin Narvey Ensemble Jupiter
Vendredi 21 août 2026 > 20h30
Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe
Tarif plein 40 € Tarif accessibilité 30 € Tarif réduit 20 €
LOUIS COUPERIN > Jean Rondeau
Samedi 22 août 2026 > 10h30
Église Saint-Pierre, Auvers-le-Hamon
Tarif plein 25 € Tarif accessibilité 20 € Tarif réduit 15 €
LA STELLA > Ensemble Jacques Moderne
Samedi 22 août 2026 > 15h
Église Saint-Pierre, Le Bailleul
Tarif plein 30 € Tarif accessibilité 22 € Tarif réduit 17 €
CELLO 306 BREAK > Christian-Pierre La Marca & Link Le Neil
Samedi 22 août 2026 > 18h
Place Dom Guéranger, Sablé-sur-Sarthe
Gratuit
MADRIGAUX POUR ARIANE > Aedes
Samedi 22 août 2026 > 20h30
Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe
Tarif plein 40 € Tarif accessibilité 30 € Tarif réduit 20 € .
16 rue Saint Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
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English :
From August 20 to 23, 2025, the Sablé Festival celebrates the 340th birthday of Johann Sebastian Bach, the emblematic figure of Baroque music.
L’événement Festival de Sablé 2026 Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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