Festival de Sablé 2026 Sablé-sur-Sarthe

Sablé-sur-Sarthe

Festival de Sablé 2026

16 rue Saint Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-20 21:50:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

Du 20 au 23 août 2025, le Festival de Sablé célèbre le 340e anniversaire de Jean-Sébastien Bach, figure emblématique de la musique baroque.

Au plus près des étoiles…

Sous le ciel sarthois, le Festival de Sablé 2026 vous invite à lever les yeux, à écouter autrement, à vous émerveiller. Que la 48e édition de ce grand rendez-vous des arts baroques vous apporte joie et émotion !

PROGRAMME

VIVALDI & BACH > Nemanja Radulovic & Double sens

Mercredi 19 août 2026 > 20h30

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein 40 € Tarif accessibilité 30 € Tarif réduit 20 €

OH, MA BELLE BRUNETTE > a nocte temporis

Jeudi 20 août 2026 > 15h

Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Brûlon

Tarif plein 25 € Tarif accessibilité 20 € Tarif réduit 15 €

WELCOME > Zutano BaZar

Jeudi 20 août 2026 > 18h

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Gratuit sur réservation

DIXIT DOMINUS > Les Argonautes

Jeudi 20 août 2026 > 20h30

Église Notre-Dame, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein 40 € Tarif accessibilité 30 € Tarif réduit 20 €

ALFONSINA> Cappella Mediterranea

Vendredi 21 août 2026 > 11h

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein 20 € Tarif accessibilité 15 € Tarif réduit 12 €

UNE VÉNITIENNE À PARIS > William Shelton, Alice Trocellier & Léo Brunet

Vendredi 21 août 2026 > 15h

Basilique Notre-Dame du Chêne, La Chapelle du Chêne

Tarif plein 20 € Tarif accessibilité 15 € Tarif réduit 12 €

LUTH & ARCHILUTH > Benjamin Narvey Ensemble Jupiter

Vendredi 21 août 2026 > 20h30

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein 40 € Tarif accessibilité 30 € Tarif réduit 20 €

LOUIS COUPERIN > Jean Rondeau

Samedi 22 août 2026 > 10h30

Église Saint-Pierre, Auvers-le-Hamon

Tarif plein 25 € Tarif accessibilité 20 € Tarif réduit 15 €

LA STELLA > Ensemble Jacques Moderne

Samedi 22 août 2026 > 15h

Église Saint-Pierre, Le Bailleul

Tarif plein 30 € Tarif accessibilité 22 € Tarif réduit 17 €

CELLO 306 BREAK > Christian-Pierre La Marca & Link Le Neil

Samedi 22 août 2026 > 18h

Place Dom Guéranger, Sablé-sur-Sarthe

Gratuit

MADRIGAUX POUR ARIANE > Aedes

Samedi 22 août 2026 > 20h30

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein 40 € Tarif accessibilité 30 € Tarif réduit 20 € .

16 rue Saint Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

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English :

From August 20 to 23, 2025, the Sablé Festival celebrates the 340th birthday of Johann Sebastian Bach, the emblematic figure of Baroque music.

L’événement Festival de Sablé 2026 Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72