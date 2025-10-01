In Vista / Compagnie Contrepoint L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe
In Vista / Compagnie Contrepoint L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe vendredi 5 juin 2026.
In Vista / Compagnie Contrepoint
L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 21:30:00
Date(s) :
2026-06-05
In Vista / Compagnie Contrepoint
Danse 1h dès 10 ans
Le chorégraphe Yan Raballand présente une plongée éblouissante au cœur du mouvement, où danse et vidéo jouent de nos repères temporels et spatiaux !
Quatre interprètes, dont un danseur-cameraman, invitent à une expérience sensible et touchante, laissant place à une intrigante complicité entre les corps dansants et les images projetées en direct. La caméra danseuse devient partenaire de jeu et se mêle aux corps pour en livrer des points de vue surprenants. Portés par des musiques sensibles, les mouvements fluides et élégants nous transportent dans un tourbillon dansé. La Compagnie Contrepoint vous promène sur les lignes de l’illusion et du réalisme, aiguise votre œil d’une manière poétique et ludique pour le glisser à l’intérieur du mouvement, sans autre dessein que le sensible. In vista offre une douce occasion de regarder la danse autrement !
Distribution
Yan Raballand chorégraphie
en collaboration avec Jean-Camille Goimard
Evguénia Chtchelkova, Jean-Camille Goimard, Denis Terrasse, Justine Volo interprétation
Loris Gemignani & Jean-Camille Goimard écriture vidéo
Gaspard Pinta scénographie
Gabriel Burnod & Denis Collas construction
Pétronille Salomé costumes
Madame Miniature son
Clémentine Pradier création lumière & régie générale
Bastien Pétillard & Benjamin Furbacco régie tournée
Accompagné de LoLink, bureau d’accompagnement artistique
Avec la participation musicale de Guillaume Bongiraud
UN VILLAGE EN MOUVEMENT
La Compagnie Contrepoint s’installe à Louailles pour 3 semaines de résidence. Le chorégraphe Yan Raballand ira à la rencontre des publics pour partager son univers artistique. Danse, bulles chorégraphiques, récits de vie… chacun pourra explorer une facette de son travail, entre pratique artistique et échanges sensibles.
Un rendez-vous sera donné ultérieurement pour découvrir le fruit de cette aventure collective ! .
L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
English :
In Vista / Compagnie Contrepoint
German :
In Vista / Compagnie Contrepoint
Italiano :
In Vista / Compagnie Contrepoint
Espanol :
En Vista / Compagnie Contrepoint
L’événement In Vista / Compagnie Contrepoint Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-01 par CDT72