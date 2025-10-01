In Vista / Compagnie Contrepoint L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

In Vista / Compagnie Contrepoint

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :

2026-06-05

In Vista / Compagnie Contrepoint

Danse 1h dès 10 ans

Le chorégraphe Yan Raballand présente une plongée éblouissante au cœur du mouvement, où danse et vidéo jouent de nos repères temporels et spatiaux !

Quatre interprètes, dont un danseur-cameraman, invitent à une expérience sensible et touchante, laissant place à une intrigante complicité entre les corps dansants et les images projetées en direct. La caméra danseuse devient partenaire de jeu et se mêle aux corps pour en livrer des points de vue surprenants. Portés par des musiques sensibles, les mouvements fluides et élégants nous transportent dans un tourbillon dansé. La Compagnie Contrepoint vous promène sur les lignes de l’illusion et du réalisme, aiguise votre œil d’une manière poétique et ludique pour le glisser à l’intérieur du mouvement, sans autre dessein que le sensible. In vista offre une douce occasion de regarder la danse autrement !

Distribution

Yan Raballand chorégraphie

en collaboration avec Jean-Camille Goimard

Evguénia Chtchelkova, Jean-Camille Goimard, Denis Terrasse, Justine Volo interprétation

Loris Gemignani & Jean-Camille Goimard écriture vidéo

Gaspard Pinta scénographie

Gabriel Burnod & Denis Collas construction

Pétronille Salomé costumes

Madame Miniature son

Clémentine Pradier création lumière & régie générale

Bastien Pétillard & Benjamin Furbacco régie tournée

Accompagné de LoLink, bureau d’accompagnement artistique

Avec la participation musicale de Guillaume Bongiraud

UN VILLAGE EN MOUVEMENT

La Compagnie Contrepoint s’installe à Louailles pour 3 semaines de résidence. Le chorégraphe Yan Raballand ira à la rencontre des publics pour partager son univers artistique. Danse, bulles chorégraphiques, récits de vie… chacun pourra explorer une facette de son travail, entre pratique artistique et échanges sensibles.

Un rendez-vous sera donné ultérieurement pour découvrir le fruit de cette aventure collective ! .

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

English :

In Vista / Compagnie Contrepoint

German :

In Vista / Compagnie Contrepoint

Italiano :

In Vista / Compagnie Contrepoint

Espanol :

En Vista / Compagnie Contrepoint

L’événement In Vista / Compagnie Contrepoint Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-01 par CDT72