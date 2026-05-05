Sablé-sur-Sarthe

Sur les traces du hérisson !

Rue du Mans Casa Feliz Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:30:00

fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Rejoignez-nous à la Casa Feliz, à Sablé-sur-Sarthe, pour une animation dédiée à la découverte des hérissons.

Rejoignez-nous à la Casa Feliz, à Sablé-sur-Sarthe, pour une animation dédiée à la découverte des hérissons. Discrets mais précieux alliés des jardiniers, ces petits mammifères jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes.

Au cours de ce moment convivial, nous vous proposons d’en apprendre davantage sur les menaces qui pèsent sur cette espèce, mais surtout de découvrir des gestes simples et des solutions concrètes pour les protéger.

Infos pratiques

Mercredi 27 mai | 15h30-17h30 |à la Casa Feliz, rue du Mans, 72 300 Sablé-su-Sarthe

A partir de 6 ans. Mineurs obligatoirement accompagnés. Inscription obligatoire. .

Rue du Mans Casa Feliz Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Join us at Casa Feliz, in Sablé-sur-Sarthe, for an event dedicated to discovering hedgehogs.

L’événement Sur les traces du hérisson ! Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72