Rencontre avec Édouard Manceau Espace Pierre Reverdy Sablé-sur-Sarthe

Sablé-sur-Sarthe

Rencontre avec Édouard Manceau

Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Rencontre et échange avec l’auteur-illustrateur jeunesse. Dédicace et vente de livres.

Dédicace et vente de livres. Soirée animée par Amélie Müller (chargée de relation éditeurs-libraires) .

Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 90 mediatheque.intercommunale@sablesursarthe.fr

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English :

Meet and chat with the children?s author-illustrator. Book signing and sales.

L’événement Rencontre avec Édouard Manceau Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Vallée de la Sarthe