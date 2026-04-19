Rencontre avec Édouard Manceau Espace Pierre Reverdy Sablé-sur-Sarthe
Rencontre avec Édouard Manceau Espace Pierre Reverdy Sablé-sur-Sarthe mardi 5 mai 2026.
Sablé-sur-Sarthe
Rencontre avec Édouard Manceau
Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Rencontre et échange avec l’auteur-illustrateur jeunesse. Dédicace et vente de livres.
Dédicace et vente de livres. Soirée animée par Amélie Müller (chargée de relation éditeurs-libraires) .
Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 90 mediatheque.intercommunale@sablesursarthe.fr
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English :
Meet and chat with the children?s author-illustrator. Book signing and sales.
L’événement Rencontre avec Édouard Manceau Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Vallée de la Sarthe
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