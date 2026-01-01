Yoga du rire Sablé-sur-Sarthe

Yoga du rire

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-06-05 2026-07-03

Mettez du rire dans votre vie, en partageant un moment positif, d’amusement et de détente !

Le corps ne fait pas la différence entre l’éclat de rire spontané, souvent trop rare de la vie de tous les jours et les rires joués lors des séances de yoga du rire.

Leurs bienfaits sont identiques et nombreux pour apaiser les tensions et renforcer notre santé !

Depuis combien de temps n’avez-vous pas ri de bon cœur ?

Trop Longtemps ! Venez partager les jeux de rires proposés par Marie. Ils vous amèneront à explorer tous types de rires (et oui, ils sont nombreux) et à profiter du rire des autres participants, pour monter crescendo ensemble dans un excellent moment de détente !

Ca fait un bien fou ! .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

English :

Put some laughter in your life, by sharing a positive moment of fun and relaxation!

