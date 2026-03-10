Pop au Parc Sablé-sur-Sarthe
Pop au Parc Sablé-sur-Sarthe vendredi 26 juin 2026.
Pop au Parc
Parc du Château Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Deux nuits pour vibrer dans le Parc du Château de Sablé !
Pop au Parc revient les 26 et 27 juin entre musiques actuelles et performance circassienne.
Deux soirées gratuites et ouvertes à tous, placées sous le signe de l’éclectisme, de la bonne humeur et du partage.
Jungeli, Charlie Winston, Atoem, Compagnie Hors Surface, Tiwayo…, il y en aura pour tous les goûts !
Site internet popauparc.fr
Facebook @popauparc
Instagram @lentractesablesursarthe .
Parc du Château Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
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English :
Two nights in the Parc du Château de Sablé!
L’événement Pop au Parc Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72