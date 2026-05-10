Visite de l’atelier Voyage en Cépage jeudi du savoir-faire Sablé-sur-Sarthe
Visite de l’atelier Voyage en Cépage jeudi du savoir-faire Sablé-sur-Sarthe jeudi 23 juillet 2026.
Sablé-sur-Sarthe
Visite de l’atelier Voyage en Cépage jeudi du savoir-faire
4 rue Gambetta Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez éveiller vos sens avec une dégustation de vins à l’aveugle !
Voyage en Cépage vous convie à une dégustation de trois vins à l’aveugle ! L’objectif mettre tous vos sens en éveil, échanger autour de vos ressentis et découvrir le vin sous un autre angle ! L’occasion de partager un moment convivial entre amateurs ou connaisseurs et vous faire découvrir l’univers de Voyage en Cépage ! .
4 rue Gambetta Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Awaken your senses with a blind wine tasting!
L’événement Visite de l’atelier Voyage en Cépage jeudi du savoir-faire Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe
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