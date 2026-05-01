Sablé-sur-Sarthe

Festival Atelier Malicot

Salle Théophile Plé Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-28

Festival de l’Atelier Malicot

Le 2° festival de photo de rue à la chambre aura lieu à Sablé-sur-Sarthe du 28 au 31 mai 2026.

Au programme de ces 4 jours

Visites Guidées de l’Atelier Malicot à 10h, 12h, 14h30 et 18h

Exposition Salle Théophile Plé de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Conférences à la Salle Théophile Plé

Jeudi => l’Art Thérapie par Sandrine Lissac

Vendredi => L’Invention de la Photographie par Marc Gommé

Samedi => Finissage de l’Exposition Salle Théophile Plé à partir de 18h

Venez rencontrer et échanger avec de nombreux photographes venus des quatre coins de la France ! .

Salle Théophile Plé Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire atelier.malicot@orange.fr

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English :

Atelier Malicot Festival

L’événement Festival Atelier Malicot Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Sarthe