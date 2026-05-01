Festival Atelier Malicot Sablé-sur-Sarthe
Festival Atelier Malicot Sablé-sur-Sarthe jeudi 28 mai 2026.
Sablé-sur-Sarthe
Festival Atelier Malicot
Salle Théophile Plé Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-28
Festival de l’Atelier Malicot
Le 2° festival de photo de rue à la chambre aura lieu à Sablé-sur-Sarthe du 28 au 31 mai 2026.
Au programme de ces 4 jours
Visites Guidées de l’Atelier Malicot à 10h, 12h, 14h30 et 18h
Exposition Salle Théophile Plé de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Conférences à la Salle Théophile Plé
Jeudi => l’Art Thérapie par Sandrine Lissac
Vendredi => L’Invention de la Photographie par Marc Gommé
Samedi => Finissage de l’Exposition Salle Théophile Plé à partir de 18h
Venez rencontrer et échanger avec de nombreux photographes venus des quatre coins de la France ! .
Salle Théophile Plé Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire atelier.malicot@orange.fr
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English :
Atelier Malicot Festival
L’événement Festival Atelier Malicot Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Sarthe
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