NOÉ / Groupe Noces L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe
NOÉ / Groupe Noces L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe mercredi 20 mai 2026.
NOÉ / Groupe Noces
L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 15:35:00
Date(s) :
2026-05-20
Acrodanse 35 min. Dès 3 ans
Par le mouvement acrobatique et la danse, la chorégraphe Florence Bernad pose un regard percutant sur l’égalité fille/garçon. Un spectacle à voir à tout âge !
C’est l’histoire de Noé et de sa maman, enseignante. Dans la cour de récréation, cette dernière observe les différences de comportement entre filles et garçons, la violence qui surgit, le besoin d’évincer l’autre qui gagne peu à peu son fils. Comment éviter cela ? Écrite avec l’autrice Aurélie Namur, la pièce interroge en douceur l’éducation d’un enfant, la construction inconsciente de la virilité et exprime le désir d’inventer un nouveau vivre-ensemble. Au moyen de petites figurines manipulées, d’une voix off et de textes projetés, Noé offre aux enfants un spectacle poétique et singulier sur l’égalité. Aux adultes, il propose une réflexion sur nos modèles éducatifs, inspirée par l’essai Le coût de la virilité de Lucile Peytavin.
Distribution
Florence Bernad propos, chorégraphie, mise en scène, voix off
Anya Masson ou Rita Carmo interprétation en alternance
Aurélie Namur & Florence Bernad texte
Nicolas Buisson création lumière
Nantho Valentine création sonore
Quentin Grêlé création vidéo
kingkongGIRL costumes
Sonia Marrec, Camille Muller, Carole Escolar administration & production
Camille Muller diffusion
AGIR ENSEMBLE
Dans le cadre de notre projet Correspondances avec Le Plongeoir Pôle National Cirque Le Mans, un dialogue artistique a vu le jour avec le Groupe Noces. La chorégraphe Florence Bernad sera accueillie sur notre territoire pour partager son travail artistique autour de l’égalité fille/garçon. Elle ira à la rencontre de nos équipes, des enseignants mais également des habitants de Précigné, en partenariat avec les structures locales. .
L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
