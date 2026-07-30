Informations pratiques

Sablé-sur-Sarthe

Anniversaire des 3 ans de la Casa en son lieu

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Casa Feliz fête ses 3 ans dans son lieu et 6 ans d’une aventure collective. Tapas, DJ, animations et surprises sont proposés pour célébrer ce parcours et les projets à venir.

Le 12 septembre, la Casa Feliz souffle ses 3 bougies dans son lieu… et déjà 6 ans d’une aventure collective incroyable si l’on compte les trois années hors les murs qui ont précédé son installation.

Six années de rencontres, de projets, de créativité et d’engagement pour faire vivre un lieu pas comme les autres. Un lieu imaginé et porté par une association qui a osé un pari inédit sur le territoire acheter un espace pour en faire un véritable îlot de verdure, de lien social, de culture et d’expérimentations citoyennes, ouvert à toutes et tous.

Cette belle aventure n’aurait pas été possible sans celles et ceux qui l’ont rêvée, construite, soutenue ou simplement habitée au fil des années. Alors, il est temps de célébrer ensemble tout le chemin parcouru… et celui qui reste à inventer !

Au programme tapas, buvette, DJ, animations, surprises et, surtout, une grande envie de partager ce moment avec vous dans une ambiance chaleureuse et festive.

Rendez-vous le 12 septembre pour souffler les bougies de la Casa Feliz ! .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Casa Feliz is celebrating its third anniversary at this location and six years of this collective adventure. Tapas, DJs, entertainment, and surprises are on the agenda to celebrate this journey and upcoming projects.

L’événement Anniversaire des 3 ans de la Casa en son lieu Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-30 par CDT72