Atelier fabrication de jus de pomme SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Atelier fabrication de jus de pomme SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre samedi 14 novembre 2026.
Atelier fabrication de jus de pomme
SEGRIE-FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-11-14 16:30:00
Date(s) :
2026-11-14
Actionnez la presse et savourez le fruit de votre travail ! Découvrez, en famille, tous les secrets d’un pur jus de pommes artisanal. Dès 6 ans.
Plan Alimentaire Territorial .
SEGRIE-FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier fabrication de jus de pomme
L’événement Atelier fabrication de jus de pomme Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo