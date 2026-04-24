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Atelier fabrication de jus de pomme, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Atelier fabrication de jus de pomme, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Atelier fabrication de jus de pomme, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre samedi 14 novembre 2026.

Lieu : Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage

Adresse : Le Moulin Ségrie-fontaine

Ville : 61100 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Tarif : Gratuit. Dès 6 ans.

Atelier fabrication de jus de pomme Samedi 14 novembre, 14h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

Gratuit. Dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Actionnez la presse et savourez le fruit de votre travail ! Découvrez, en famille, tous les secrets d’un pur jus de pommes artisanal. Dès 6 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 33 18 46 »}]
Actionnez la presse et savourez le fruit de votre travail ! Découvrez, en famille, tous les secrets d’un pur jus de pommes artisanal. Dès 6 ans. pomme jus

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