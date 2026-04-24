Atelier fabrication de jus de pomme, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
Atelier fabrication de jus de pomme, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre samedi 14 novembre 2026.
Atelier fabrication de jus de pomme Samedi 14 novembre, 14h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne
Gratuit. Dès 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00
Actionnez la presse et savourez le fruit de votre travail ! Découvrez, en famille, tous les secrets d’un pur jus de pommes artisanal. Dès 6 ans.
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 33 18 46 »}]
Actionnez la presse et savourez le fruit de votre travail ! Découvrez, en famille, tous les secrets d’un pur jus de pommes artisanal. Dès 6 ans. pomme jus
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