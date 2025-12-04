Atelier fabrication de masques avec Édouard Manceau Sévérac d’Aveyron
mercredi 11 mars 2026.
Atelier fabrication de masques avec Édouard Manceau
Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : Mercredi 2026-03-11
Venez profiter d’un atelier convivial entre parents et enfants et réalisez des masques avec Édouard Manceau, auteur et illustrateur Jeunesse.
ª Si on se transformait en petits monstres et qu’on criait BOUH pour faire peur aux grands autour de nous ? Si on leur montrait, à tous ces adultes autour de nous que quand il s’agit de jouer, les plus forts c’est nous ?
Rendez-vous le mercredi 11 mars à 10h30, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron pour cet atelier parents-enfants. Atelier sur réservation par téléphone au 05 65 47 82 21. .
Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr
English :
Come and enjoy a friendly workshop for parents and children, and make masks with Édouard Manceau, author and illustrator for young people.
L’événement Atelier fabrication de masques avec Édouard Manceau Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)