Atelier fabrication de masques avec Édouard Manceau

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Venez profiter d’un atelier convivial entre parents et enfants et réalisez des masques avec Édouard Manceau, auteur et illustrateur Jeunesse.

–

ª Si on se transformait en petits monstres et qu’on criait BOUH pour faire peur aux grands autour de nous ? Si on leur montrait, à tous ces adultes autour de nous que quand il s’agit de jouer, les plus forts c’est nous ?

–

Rendez-vous le mercredi 11 mars à 10h30, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron pour cet atelier parents-enfants. Atelier sur réservation par téléphone au 05 65 47 82 21. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

Come and enjoy a friendly workshop for parents and children, and make masks with Édouard Manceau, author and illustrator for young people.

L’événement Atelier fabrication de masques avec Édouard Manceau Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)