Circuit des Fontaines voûtées motorisé au départ de Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Circuit des Fontaines voûtées motorisé au départ de Sévérac-le-Château

Circuit des Fontaines voûtées motorisé au départ de Sévérac-le-Château 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ces fontaines voûtées, patrimoine caussenard typique, sont construites au plus près de points d’eau connus et sont utilisées depuis des temps immémoriaux.

https://www.causses-aubrac-tourisme.com/ +33 5 65 47 67 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

These vaulted fountains, a typical caussenard heritage, are built as close as possible to known water points and have been in use since time immemorial.

Deutsch :

Diese gewölbten Brunnen, ein typisches Caussenard -Erbe, wurden so nah wie möglich an bekannten Wasserstellen errichtet und werden seit Urzeiten genutzt.

Italiano :

Queste fontane a volta, tipico patrimonio caussenardo , sono costruite il più vicino possibile a punti d’acqua conosciuti e utilizzati da tempo immemorabile.

Español :

Estas fuentes abovedadas, típico patrimonio caussenard , se construyen lo más cerca posible de los puntos de agua conocidos y se utilizan desde tiempos inmemoriales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron