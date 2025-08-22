Circuit des Fontaines voûtées motorisé au départ de Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron
Circuit des Fontaines voûtées motorisé au départ de Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Ces fontaines voûtées, patrimoine caussenard typique, sont construites au plus près de points d’eau connus et sont utilisées depuis des temps immémoriaux.
English :
These vaulted fountains, a typical caussenard heritage, are built as close as possible to known water points and have been in use since time immemorial.
Deutsch :
Diese gewölbten Brunnen, ein typisches Caussenard -Erbe, wurden so nah wie möglich an bekannten Wasserstellen errichtet und werden seit Urzeiten genutzt.
Italiano :
Queste fontane a volta, tipico patrimonio caussenardo , sono costruite il più vicino possibile a punti d’acqua conosciuti e utilizzati da tempo immemorabile.
Español :
Estas fuentes abovedadas, típico patrimonio caussenard , se construyen lo más cerca posible de los puntos de agua conocidos y se utilizan desde tiempos inmemoriales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron