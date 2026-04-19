Sévérac d’Aveyron

Théâtre Alors Arlette heureuse ?

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Jeunes mariés que tout oppose leur nuit de noces vire au chaos entre famille déchaînée, amours explosifs et quiproquos en cascade. Découvrez la comédie en deux actes de Jean-Claude Martineau.

Synopsis 4 femmes 4 hommes

Gontrand de Saint-Moret rencontre Arlette au Lapin coquin. Elle est stripteaseuse, lui fils unique et héritier d’une bonne famille, et malgré leur différence sociale ils s’aiment et viennent de se marier. Si Arlette a, comme elle le dit avec gouaille, quelques heures de vol, Gontrand, lui, n’a jamais décollé du tarmac… Alors, bien sûr, il tient à sa nuit de noces et attend avec beaucoup d’impatience et un peu d’appréhension de retrouver l’intimité de la chambre conjugale… Évidemment le sort en a décidé autrement, et la maison familiale des Saint-Moret n’aura jamais connu autant d’agitation que cette nuit-là. Entre le frère d’Arlette qui tente de fuir ses deux conquêtes la belge et la corse qui cherchent à l’assassiner, la mère de Gontrand qui tire au fusil dans le salon, et des policiers un peu trop zélés mais qui ne comprennent pas grand-chose à tout ça, rien ne va se passer comme prévu.

Comédie proposée par la section théâtre du Club Lapanouse Détente.

Auteur Jean-Claude Martineau. 10 .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 7 50 66 84 44

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English :

Young newlyweds with nothing in common: their wedding night turns into chaos, with a raging family, explosive love affairs and cascading misunderstandings. Discover Jean-Claude Martineau’s comedy in two acts.

L’événement Théâtre Alors Arlette heureuse ? Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)