Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources Sévérac d’Aveyron
Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources Sévérac d’Aveyron dimanche 24 mai 2026.
Sévérac d’Aveyron
Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources
Avenue Pierre Semard Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
La paroisse Saint-Jean-des-Sources organise un vide-greniers à la salle paroissiale de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc. Objets d’occasion et dons seront proposés tout au long de la journée.
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Rendez-vous à Sévérac d’Aveyron à la salle paroissiale de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, le dimanche 24 mai dès 7h. La paroisse Saint-Jean-des-Sources organise un vide-greniers ouvert à tous.
Les visiteurs pourront venir chiner parmi les objets d’occasion.
Les personnes souhaitant faire des dons d’objets peuvent les déposer à plusieurs permanences organisées les jours précédant le vide-greniers ou le matin même. Il est également possible de participer à l’organisation en tant que bénévole.
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Contacts
Simone 06 71 08 20 92
Viviane 06 30 89 16 40 .
Avenue Pierre Semard Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 98 37 13 28
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English :
The Saint-Jean-des-Sources parish organizes a garage sale at the salle paroissiale of the Sainte-Jeanne-d?Arc church. Second-hand items and donations will be on offer throughout the day.
L’événement Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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