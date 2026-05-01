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Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources Sévérac d’Aveyron

Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources Sévérac d’Aveyron

Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources Sévérac d’Aveyron dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Avenue Pierre Semard

Ville : 12150 Sévérac d'Aveyron

Département : Aveyron

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Emplacement

Sévérac d’Aveyron

Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources

Avenue Pierre Semard Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

La paroisse Saint-Jean-des-Sources organise un vide-greniers à la salle paroissiale de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc. Objets d’occasion et dons seront proposés tout au long de la journée.

Rendez-vous à Sévérac d’Aveyron à la salle paroissiale de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, le dimanche 24 mai dès 7h. La paroisse Saint-Jean-des-Sources organise un vide-greniers ouvert à tous.
Les visiteurs pourront venir chiner parmi les objets d’occasion.
Les personnes souhaitant faire des dons d’objets peuvent les déposer à plusieurs permanences organisées les jours précédant le vide-greniers ou le matin même. Il est également possible de participer à l’organisation en tant que bénévole.

Contacts
Simone 06 71 08 20 92
Viviane 06 30 89 16 40   .

Avenue Pierre Semard Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 98 37 13 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Jean-des-Sources parish organizes a garage sale at the salle paroissiale of the Sainte-Jeanne-d?Arc church. Second-hand items and donations will be on offer throughout the day.

L’événement Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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