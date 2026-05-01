Sévérac d’Aveyron

Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources

Avenue Pierre Semard Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La paroisse Saint-Jean-des-Sources organise un vide-greniers à la salle paroissiale de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc. Objets d’occasion et dons seront proposés tout au long de la journée.

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Rendez-vous à Sévérac d’Aveyron à la salle paroissiale de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, le dimanche 24 mai dès 7h. La paroisse Saint-Jean-des-Sources organise un vide-greniers ouvert à tous.

Les visiteurs pourront venir chiner parmi les objets d’occasion.

Les personnes souhaitant faire des dons d’objets peuvent les déposer à plusieurs permanences organisées les jours précédant le vide-greniers ou le matin même. Il est également possible de participer à l’organisation en tant que bénévole.

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Contacts

Simone 06 71 08 20 92

Viviane 06 30 89 16 40 .

Avenue Pierre Semard Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 98 37 13 28

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English :

The Saint-Jean-des-Sources parish organizes a garage sale at the salle paroissiale of the Sainte-Jeanne-d?Arc church. Second-hand items and donations will be on offer throughout the day.

L’événement Vide-greniers de la paroisse Saint-Jean-des-Sources Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)