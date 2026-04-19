Lecture pour les petits Place de la Gare Sévérac d’Aveyron
Lecture pour les petits Place de la Gare Sévérac d’Aveyron vendredi 22 mai 2026.
Sévérac d’Aveyron
Lecture pour les petits
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
La librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit vous propose un moment de détente autour de la lecture pour les petits avec Maud.
Le temps d’une matinée, vos enfants pourront découvrir des lectures pour petits
Date vendredi 22 mai à 10h00
Tarif Gratuit .
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
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English :
The bookshop Les mots à l’envers, les mots à l’endroit invites you to enjoy a relaxing moment of reading for the little ones with Maud.
L’événement Lecture pour les petits Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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