Lecture pour les petits Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Sévérac d’Aveyron

Lecture pour les petits

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit vous propose un moment de détente autour de la lecture pour les petits avec Maud.

Le temps d’une matinée, vos enfants pourront découvrir des lectures pour petits

Date vendredi 22 mai à 10h00

Tarif Gratuit .

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

The bookshop Les mots à l’envers, les mots à l’endroit invites you to enjoy a relaxing moment of reading for the little ones with Maud.

L’événement Lecture pour les petits Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)