Sévérac d’Aveyron

Rencontre avec Hélène Bouchard-Seguin

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Venez rencontrer et échanger avec Hélène Bouchard-Seguin, architecte de métier, pour présenter l’ouvrage Maisons de Cévennes, architecture vernaculaire au cœur du Parc national .

Richement illustré et très pédagogique, cet ouvrage de référence nous permet de comprendre l’évolution du bâti grâce à une analyse historique et culturelle, et de saisir les logiques des systèmes constructifs à travers des explications techniques et pratiques. Hélène Bouchard-Seguin vous apportera son éclairage et son expérience sur ce patrimoine architectural unique en France.

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Rendez-vous à la librairie Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit, le jeudi 21 mai de 10h à 12h. .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

Meet and chat with Hélène Bouchard-Seguin, an architect by trade, as she presents the book Maisons de Cévennes, architecture vernaculaire au c?ur du Parc national .

L’événement Rencontre avec Hélène Bouchard-Seguin Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)