Sévérac d’Aveyron

Le 10 km du château

Avenue Jean Moulin Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Course chronométrée (10 km)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Un trail urbain de 10 km au cœur de Sévérac à l’assaut cité médiévale et château, ou une randonnée pour découvrir le parcours à son rythme !

–

Dimanche 7 juin 2026, à partir de 10h, au départ du stade de la Catonnerie à Sévérac d’Aveyron, le 10 km du Château propose un trail urbain au cœur de la ville.

Le parcours de 10 km (180 m D+) traverse des lieux emblématiques, la cité médiévale et ses ruelles, avant de rejoindre des portions autour du château. Escaliers, relances et changements de rythme ponctuent ce tracé.

Une randonnée urbaine de 10 km est également proposée, pour découvrir le parcours à un rythme libre.

Courses (inscriptions en ligne)

Trail 10 km (chronométré) départ à 10h 18 €

Randonnée 10 km départ à 10h10 12 €

Chaque inscription comprend l’accès aux ravitaillements.

Restauration et buvette sur place après l’épreuve. Animations pour les enfants et plein d’autres surprises vous attendent ! 18 .

Avenue Jean Moulin Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie le10kmduchateau@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 10km urban trail in the heart of Sévérac, taking on the medieval town and castle, or a hike to discover the course at your own pace!

L’événement Le 10 km du château Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)