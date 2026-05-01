Club de lecture Sévérac d’Aveyron
Club de lecture Sévérac d’Aveyron samedi 30 mai 2026.
Sévérac d’Aveyron
Club de lecture
Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les bénévoles de la médiathèque et des bibliothèques de villages vous invitent à discuter autour de vos lectures préférées !
–
Rendez-vous le samedi 30 mai à 10h30, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .
Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr
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English :
Volunteers from the mediatheque and village libraries invite you to chat about your favourite reads!
L’événement Club de lecture Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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