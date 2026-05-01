Sévérac d’Aveyron

Club de lecture

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les bénévoles de la médiathèque et des bibliothèques de villages vous invitent à discuter autour de vos lectures préférées !

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Rendez-vous le samedi 30 mai à 10h30, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

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English :

Volunteers from the mediatheque and village libraries invite you to chat about your favourite reads!

L’événement Club de lecture Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)