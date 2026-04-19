Sévérac d’Aveyron

Carlos Festival #3

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Carlos Festival revient pour une 3ᵉ édition à Recoules avec cinq groupes à l’affiche, une ambiance festive et un repas sur place.

–

Vendredi 29 mai à partir de 17h, la salle des fêtes de Recoules accueille la 3ᵉ édition du Carlos Festival, organisé par l’EAM Lucien Robert et le FDV Les Glycines.

Au programme

À 17h animation avec José le clowen pour les 40 ans du foyer de vie

Repas (10 € sur réservation) avec au menu rougail–saucisse et pâtisserie

Concerts en soirée avec Cake aux Phones (rock–punk–surf), Wood Shack (rock–blues), Les Georges du Tarn (bingband électrique–ska rural–reggae de gouttière), Les Pistonneurs (bandas) et Les Scorpions (percussions).

Une soirée musicale éclectique et accessible à toutes et tous. Entrée libre.

Réservation du repas avant le 25 mai au 06 22 33 80 64. 10 .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 22 33 80 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Carlos Festival returns to Recoules for a 3? edition, with five bands on the bill, a festive atmosphere and a meal on site.

L’événement Carlos Festival #3 Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)