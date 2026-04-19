Tournée de collecte à Recoules Recoules Sévérac d’Aveyron
Tournée de collecte à Recoules Recoules Sévérac d’Aveyron samedi 23 mai 2026.
Sévérac d’Aveyron
Tournée de collecte à Recoules
Recoules Place du Couderc Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion du grand ménage de printemps, la Transformerie, recyclerie solidaire, lance une tournée de collecte dans les villages. Rendez-vous sur la place de votre village pour déposer vos dons !
–
Rendez-vous le samedi 23 mai, de 10h à 10h45, à la place du Couderc à Recoules. .
Recoules Place du Couderc Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 72 33 75 81 latransformerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To coincide with spring cleaning, the Transformerie recycling center is launching a village collection tour. Come to your village square to drop off your donations!
L’événement Tournée de collecte à Recoules Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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