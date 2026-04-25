Concert-chorale de l’ensemble vocal du Causse Sévérac d’Aveyron
Concert-chorale de l’ensemble vocal du Causse Sévérac d’Aveyron vendredi 22 mai 2026.
Sévérac d’Aveyron
Concert-chorale de l’ensemble vocal du Causse
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
L’ensemble vocal du Causse vous convie à un moment musical. Un concert tout en émotion et partage.
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Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 62 91 21 46 pf.agulhon@gmail.com
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English :
The vocal ensemble of the Causse invites you to a musical moment. A concert full of emotion and sharing.
L’événement Concert-chorale de l’ensemble vocal du Causse Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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