Sévérac d’Aveyron

Concert-chorale de l’ensemble vocal du Causse

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

L’ensemble vocal du Causse vous convie à un moment musical. Un concert tout en émotion et partage.

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Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 62 91 21 46 pf.agulhon@gmail.com

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English :

The vocal ensemble of the Causse invites you to a musical moment. A concert full of emotion and sharing.

L’événement Concert-chorale de l’ensemble vocal du Causse Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)