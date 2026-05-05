Fête de la nature Sévérac d’Aveyron
Fête de la nature Sévérac d’Aveyron dimanche 24 mai 2026.
Sévérac d’Aveyron
Fête de la nature
Le Bez Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Venez découvrir la fête de la nature du Bez !
Au programme
des jeux (reconnaître les oiseaux)
des animations sur la biodiversité, la fabrication de papier recyclé, ouverture de pelote de réjection, écoute des chants d’oiseaux)
un stand des éditions du Larzac
une fresque du climat
Et pour terminer la journée, une animation exceptionnelle la découverte des insectes nocturnes !
Buvette et restauration sur place. .
Le Bez Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 9 53 01 07 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the fête de la nature at Le Bez!
L’événement Fête de la nature Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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