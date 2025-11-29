Exposition  Portraits d’animaux  de Lucie Brunellière Sévérac d’Aveyron

Exposition Portraits d’animaux de Lucie Brunellière

Découvrez la dernière exposition de la médiathèque de Sévérac d’Aveyron autour des œuvres de l’artiste illustratrice Lucie Brunellière.

Exposition à retrouver à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron, du 5 mai au 15 juin.

Une galerie fascinante d’animaux du monde entier, familiers ou sauvages, petits ou grands, doux ou inquiétants… Ici, nul artifice ni décor imposant, mais 30 portraits illustrés sobres et forts comme des photographies de studio, qui font la part belle au regard des animaux, à leurs attitudes, leur personnalité, leur singularité. Lucie Brunellière sait comme personne capter la beauté animale, lui donner vie et puissance.

Un hommage majestueux à l’animalité ! .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

Discover the latest exhibition at the Sévérac d’Aveyron media library, featuring works by illustrator Lucie Brunellière.

