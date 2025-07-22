Assemblée Géniale de l’association Familles rurales de Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron
Sévérac-le-Château Sévérac d'Aveyron Aveyron
Mercredi 2026-05-20
Assemblée générale… heu… assembléee géniale de l’association Familles rurales de Sévérac d’Aveyron !
Rendez-vous mercredi 20 mai à 16h30 au jardin public Frédéric Mistral de Sévérac-le-Château.
Ouvert à tous adhérents, habitants, et petits et grands ! Goûter, musique et animations rythmeront l’asssemblée.
ORDRE DU JOUR
17h15
Rapports moral et financier 2025
Rapport du commissaire aux comptes
Approbation des rapports, des comptes et affectation du résultat
Définition de la cotisation 2026-2027
Renouvellement du Conseil d’Administration
Désignation de la société AUDIT GILLES TOURNIER en qualité de commissaire aux comptes titulaire et renouvellement de la société MAI-BENNET & ASSOCIÉS en qualité de commissaire aux comptes suppléant
17h45
Pot de l’amitié .
Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 secretaire.frseverac@gmail.com
English :
Familles rurales de Sévérac d’Aveyron’s annual… er… general meeting!
German :
Generalversammlung… äh… geniale Versammlung des Vereins Familles rurales in Sévérac d’Aveyron!
Italiano :
L’assemblea annuale delle Famiglie rurali di Sévérac d’Aveyron!
Espanol :
¡Asamblea general anual de Familles rurales de Sévérac d’Aveyron!
