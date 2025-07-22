Assemblée Géniale de l’association Familles rurales de Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

Assemblée Géniale de l’association Familles rurales de Sévérac d’Aveyron

Assemblée générale… heu… assembléee géniale de l’association Familles rurales de Sévérac d’Aveyron !

Rendez-vous mercredi 20 mai à 16h30 au jardin public Frédéric Mistral de Sévérac-le-Château.

Ouvert à tous adhérents, habitants, et petits et grands ! Goûter, musique et animations rythmeront l’asssemblée.

ORDRE DU JOUR

17h15

Rapports moral et financier 2025

Rapport du commissaire aux comptes

Approbation des rapports, des comptes et affectation du résultat

Définition de la cotisation 2026-2027

Renouvellement du Conseil d’Administration

Désignation de la société AUDIT GILLES TOURNIER en qualité de commissaire aux comptes titulaire et renouvellement de la société MAI-BENNET & ASSOCIÉS en qualité de commissaire aux comptes suppléant

17h45

Pot de l’amitié .

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 secretaire.frseverac@gmail.com

