Fête du centre culturel et sportif sévéragais Salle des fêtes de Lavernhe Sévérac d’Aveyron
Fête du centre culturel et sportif sévéragais Salle des fêtes de Lavernhe Sévérac d’Aveyron samedi 13 juin 2026.
Sévérac d’Aveyron
Fête du centre culturel et sportif sévéragais
Salle des fêtes de Lavernhe Chemin des bois Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir la fête du centre culturel et sportif sévéragais ! L’occasion de faire des activités tous ensemble et de voir des démonstrations sportives.
Dès 16 heures
– Randonnée
– Arc trap
– Jeux de société (belote et scrabble)
Dès 18 heures
– démonstration de Qi Gong
– démonstration de Gym
– démonstration de self-défense
Suivi d’une soirée musicale avec les Papy’s Rockeurs et repas (grillades, frites et dessert) sur réservation au 06 82 41 50 94. 8 .
Salle des fêtes de Lavernhe Chemin des bois Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
Come and discover the Sevéragais cultural and sports center’s festival! It’s a great opportunity to get together for activities and watch sports demonstrations.
L’événement Fête du centre culturel et sportif sévéragais Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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