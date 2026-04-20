Sévérac d’Aveyron

Challenge de Pentecôte de pétanque

Rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Équipe (3 joueurs)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

À l’occasion de la fête de la Pentecôte, la Pétanque cheminote propose un challenge de pétanque concours officiel en triplette open.

–

Lundi 25 mai, au boulodrome de Sévérac d’Aveyron, se déroule le Challenge de Pentecôte de pétanque, en triplette officiel open.

Les parties débutent à 14h30 en continu, avec une compétition limitée à 50 équipes.

Ce concours départemental propose des dotations à 50 % + mises.

Inscriptions en ligne

Restauration et buvette sur place

Tarif 15 € par équipe 15 .

Rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

For the Pentecost festival, the Pétanque cheminote is offering a pétanque challenge: an official open triplet competition.

L’événement Challenge de Pentecôte de pétanque Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)