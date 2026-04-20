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Challenge de Pentecôte de pétanque Sévérac d’Aveyron

Challenge de Pentecôte de pétanque Sévérac d’Aveyron

Challenge de Pentecôte de pétanque Sévérac d’Aveyron lundi 25 mai 2026.

Adresse : Rue de la Petite Côte

Ville : 12150 Sévérac d'Aveyron

Département : Aveyron

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif Équipe (3 joueurs)

Sévérac d’Aveyron

Challenge de Pentecôte de pétanque

Rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Équipe (3 joueurs)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

À l’occasion de la fête de la Pentecôte, la Pétanque cheminote propose un challenge de pétanque concours officiel en triplette open.

Lundi 25 mai, au boulodrome de Sévérac d’Aveyron, se déroule le Challenge de Pentecôte de pétanque, en triplette officiel open.
Les parties débutent à 14h30 en continu, avec une compétition limitée à 50 équipes.
Ce concours départemental propose des dotations à 50 % + mises.
Inscriptions en ligne
Restauration et buvette sur place
Tarif 15 € par équipe 15  .

Rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie  

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English :

For the Pentecost festival, the Pétanque cheminote is offering a pétanque challenge: an official open triplet competition.

L’événement Challenge de Pentecôte de pétanque Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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