Challenge de Pentecôte de pétanque Sévérac d’Aveyron
Challenge de Pentecôte de pétanque Sévérac d’Aveyron lundi 25 mai 2026.
Sévérac d’Aveyron
Challenge de Pentecôte de pétanque
Rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Équipe (3 joueurs)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
À l’occasion de la fête de la Pentecôte, la Pétanque cheminote propose un challenge de pétanque concours officiel en triplette open.
–
Lundi 25 mai, au boulodrome de Sévérac d’Aveyron, se déroule le Challenge de Pentecôte de pétanque, en triplette officiel open.
Les parties débutent à 14h30 en continu, avec une compétition limitée à 50 équipes.
Ce concours départemental propose des dotations à 50 % + mises.
Inscriptions en ligne
Restauration et buvette sur place
Tarif 15 € par équipe 15 .
Rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the Pentecost festival, the Pétanque cheminote is offering a pétanque challenge: an official open triplet competition.
L’événement Challenge de Pentecôte de pétanque Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sévérac d'Aveyron (Aveyron)
- Journée de l’AmiKdo Sévérac d’Aveyron 24 avril 2026
- La fabuleuse ménagerie Sévérac d’Aveyron 28 avril 2026
- Cyclotourisme Circuit des paysages Caussenards Sévérac d’Aveyron Aveyron 1 mai 2026
- Circuit des Fontaines voûtées motorisé au départ de Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron 1 mai 2026
- Cyclotourisme Circuit des Gorges du Tarn Sévérac d’Aveyron Aveyron 1 mai 2026