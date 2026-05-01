Mammobile dépistage du cancer du sein Sévérac d’Aveyron
Mammobile dépistage du cancer du sein Sévérac d’Aveyron mercredi 27 mai 2026.
Sévérac d’Aveyron
Mammobile dépistage du cancer du sein
Place de la gare Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-27
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-27
Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé de mammographie depuis au moins deux ans. Et c’est sans ordonnance !
Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur doctolib en tapant Mammobile Nord Occitanie ou appeler le 05 32 74 14 43. Des créneaux sans rendez-vous sont également disponibles !
Si vous avez des difficultés de mobilités vous pouvez joindre Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron au 05 65 47 78 73. .
Place de la gare Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 32 74 14 43
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English :
For all women aged 50 to 74 who have not had a mammogram for at least two years. And there’s no prescription required!
L’événement Mammobile dépistage du cancer du sein Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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