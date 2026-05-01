Sévérac d’Aveyron

Mammobile dépistage du cancer du sein

Place de la gare Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-27

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-27

Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé de mammographie depuis au moins deux ans. Et c’est sans ordonnance !

Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur doctolib en tapant Mammobile Nord Occitanie ou appeler le 05 32 74 14 43. Des créneaux sans rendez-vous sont également disponibles !

Si vous avez des difficultés de mobilités vous pouvez joindre Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron au 05 65 47 78 73. .

Place de la gare Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 32 74 14 43

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English :

For all women aged 50 to 74 who have not had a mammogram for at least two years. And there’s no prescription required!

L’événement Mammobile dépistage du cancer du sein Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)