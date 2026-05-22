Lectures au kamishibaï Sévérac d’Aveyron
Lectures au kamishibaï Sévérac d’Aveyron samedi 6 juin 2026.
Sévérac d’Aveyron
Lectures au kamishibaï
Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La médiathèque de Sévérac d’Aveyron propose un temps de lectures et de kamishibaï pour les enfants de 0 à 10 ans, avec des histoires racontées par Sylvie.
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Rendez-vous le samedi 6 juin à 10h30. La médiathèque de Sévérac d’Aveyron propose une matinée de lectures pour les enfants de 0 à 10 ans avec Sylvie, accompagnée d’un kamishibaï. Ce théâtre d’images d’origine japonaise permet de raconter des histoires à l’aide de planches illustrées dévoilées au fil du récit .
Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr
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English :
The Sévérac d’Aveyron media library offers a time of readings and kamishibaï for children aged 0 to 10, with stories told by Sylvie.
L’événement Lectures au kamishibaï Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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