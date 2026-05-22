Sévérac d’Aveyron

Lectures au kamishibaï

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La médiathèque de Sévérac d’Aveyron propose un temps de lectures et de kamishibaï pour les enfants de 0 à 10 ans, avec des histoires racontées par Sylvie.

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Rendez-vous le samedi 6 juin à 10h30. La médiathèque de Sévérac d’Aveyron propose une matinée de lectures pour les enfants de 0 à 10 ans avec Sylvie, accompagnée d’un kamishibaï. Ce théâtre d’images d’origine japonaise permet de raconter des histoires à l’aide de planches illustrées dévoilées au fil du récit .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

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English :

The Sévérac d’Aveyron media library offers a time of readings and kamishibaï for children aged 0 to 10, with stories told by Sylvie.

L’événement Lectures au kamishibaï Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)