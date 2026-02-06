100 ans du football sévéragais Sévérac d’Aveyron

100 ans du football sévéragais

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

2026-05-16

Le football sévéragais fête ses 100 ans repas, soirée DJ et exposition photo, pour célébrer un siècle de passion.

Samedi 16 mai 2026, dès 18h, à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron, le FCSA propose une soirée exceptionnelle pour célébrer les 100 ans du football sévéragais.

Au programme, une exposition photo retracera l’histoire des clubs et les temps forts d’un siècle de football local. La soirée se poursuivra avec un repas servi à table par le restaurant Bonsecours, avant de laisser place à une soirée animée par DJ LABZ.

Un rendez-vous ouvert à tous pour mettre à l’honneur les souvenirs, les valeurs et les générations qui ont fait vivre le football à Sévérac.

28 € adulte repas servi à table

10 € enfant (-12 ans) menu enfant (nuggets, frites, dessert)

Sur réservation en ligne ou par téléphone au 06 80 93 73 77 ou 07 88 63 43 65 10 .

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 80 93 73 77

English :

Sevéragais soccer celebrates its 100th anniversary with a meal, DJ party and photo exhibition to celebrate a century of passion.

