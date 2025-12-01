Spectacle  Éclipse  de Léo Rousselet Rue du 15 Mars 1962 Sévérac d’Aveyron

Spectacle Éclipse de Léo Rousselet

Rue du 15 Mars 1962 Recoules Sévérac d'Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Lumière et obscurité sur un solo clownesque jonglé…

Rendez-vous le vendredi 8 mai à 18h30, à la salle des fêtes de Recoules.

Durée 50 min.

Tout public dès 6/7 ans.

Par Léo Rousselet

Une lampe suspendue, la ficelle d’un interrupteur, un verre d’eau, une balle et une bougie. Chaque objet est bien à sa place, une enceinte diffuse un tango rétro.

Dans cet espace où les moyens techniques restent toujours des éléments de jeu, Léo Rousselet joue avec le temps, la lumière et la balle pour créer des moments de suspension qui varient en rythme, se décalent et se transforment comme par magie ! Les logiques de causalité se dissipent peu à peu, la réalité se complexifie et devient absurde. La ficelle de l’interrupteur à tirette le titille…

Tarifs de 5 € à 10 €

Réservation et renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Sévérac d’Aveyron au 05 65 47 67 31.

Dans le cadre du Cycle Magie, illusions et trompe-l’œil de la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .

English :

Light and darkness on a juggling clown solo?

