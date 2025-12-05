 La fabuleuse ménagerie  Sévérac d’Aveyron

La fabuleuse ménagerie

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Venez découvrir quelques créatures incroyables dotées de pouvoirs magiques insoupçonnés…

Choisissez une clef, une seule ! Afin d’ouvrir une cage, libérant ainsi pour quelques instants, un artiste exceptionnel. Lors de cette exhibition originale, vous pourrez ainsi observer Vivi, une ventouse attachante ; Victoria, la pieuvre savante ; ou encore Henry, un spécimen époustouflant d’aspirateur et bien sûr, d’autres bestioles étranges !

Rendez-vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron, le mardi 28 avril de 10h à 12h.

Dans le cadre du Cycle Magie, illusions et trompe-l’œil de la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

Come and discover some incredible creatures endowed with unsuspected magical powers?

