Soirée Jeunes Sévérac d’Aveyron
Soirée Jeunes Sévérac d’Aveyron vendredi 23 janvier 2026.
Soirée Jeunes
Moulin de Thibault Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : Vendredi 2026-01-23
fin : 2026-02-06
2026-01-23 2026-02-06 2026-02-20
Tu as entre 11 et 17 ans ? Découvre le programme de l’Espace Jeunes pour des soirées à thème entre amis !
Rendez-vous dès 17h30 au centre de loisirs de Sévérac d’Aveyron.
Prochaines dates
Vendredi 29 janvier Soirée jeux blind test, Time’s Up, Dessiner c’est gagner…
Vendredi 6 février Soirée débat pour ou contre ?
Vendredi 20 février Soirée expression corporelle venez avec votre propre playlist !
Soirées proposées et animées par l’Espace Jeunes accueils de loisirs ados. 5 .
Moulin de Thibault Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 62 36 jeunes.frseverac@gmail.com
English :
Are you aged between 11 and 17? Discover the Espace Jeunes program for themed evenings with friends!
