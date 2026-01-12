Soirée Jeunes Sévérac d’Aveyron

Soirée Jeunes

Tu as entre 11 et 17 ans ? Découvre le programme de l’Espace Jeunes pour des soirées à thème entre amis !

Rendez-vous dès 17h30 au centre de loisirs de Sévérac d’Aveyron.

Prochaines dates

Vendredi 29 janvier Soirée jeux blind test, Time’s Up, Dessiner c’est gagner…

Vendredi 6 février Soirée débat pour ou contre ?

Vendredi 20 février Soirée expression corporelle venez avec votre propre playlist !

Soirées proposées et animées par l’Espace Jeunes accueils de loisirs ados. 5 .

Moulin de Thibault Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 62 36 jeunes.frseverac@gmail.com

English :

Are you aged between 11 and 17? Discover the Espace Jeunes program for themed evenings with friends!

