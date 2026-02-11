Atelier | Fabrication de tapis Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Atelier | Fabrication de tapis

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Lisaan vous apprend à fabriquer un tapis grâce à des bandes de tissus à assembler tous ensemble pour une œuvre collective. .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12 contact@assolimaginaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier | Fabrication de tapis

L’événement Atelier | Fabrication de tapis Lalinde a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides