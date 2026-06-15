Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Granville samedi 11 juillet 2026.

Granville

Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Durant cet atelier, tu fabriqueras une eau de parfum et un fondant parfumé !

Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es. A partir de 3 ans. .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé

L’événement Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Granville Terre et Mer