Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Granville
Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Granville samedi 11 juillet 2026.
Granville
Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Durant cet atelier, tu fabriqueras une eau de parfum et un fondant parfumé !
Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es. A partir de 3 ans. .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé
L’événement Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Granville Terre et Mer
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