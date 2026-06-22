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Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Chez Tatie Granville

Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Chez Tatie Granville

Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Chez Tatie Granville mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Chez Tatie
Adresse
9 Rue du Docteur Letourneur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Granville

Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Durant cet atelier, tu fabriqueras une eau de parfum et un fondant parfumé !
Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es. A partir de ans.   .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé

L’événement Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Granville a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer

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