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Atelier Fabrique ton beurre, Musée du Bocage normand, Saint-Lô

Atelier Fabrique ton beurre, Musée du Bocage normand, Saint-Lô

Atelier Fabrique ton beurre, Musée du Bocage normand, Saint-Lô mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Musée du Bocage normand

Adresse : Saint-Lô

Ville : 50000 Saint-Lô

Département : Manche

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif : Sur réservation; 2€ par enfant

Atelier Fabrique ton beurre 29 juillet et 26 août Musée du Bocage normand Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

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De la crème, un peu de patience et beaucoup d’énergie ! Apprends les gestes traditionnels pour fabriquer ton beurre. Beurre Atelier

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