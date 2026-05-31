Atelier Fabrique ton beurre, Musée du Bocage normand, Saint-Lô
Atelier Fabrique ton beurre, Musée du Bocage normand, Saint-Lô mercredi 29 juillet 2026.
Atelier Fabrique ton beurre 29 juillet et 26 août Musée du Bocage normand Manche
Sur réservation; 2€ par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
Musée du Bocage normand Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
De la crème, un peu de patience et beaucoup d’énergie ! Apprends les gestes traditionnels pour fabriquer ton beurre. Beurre Atelier
Musées de Saint-Lô
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