Atelier Fabrique ton jeu médiéval Le Châtel Marcillé-Raoul
mercredi 22 juillet 2026 · Le Châtel · Marcillé-Raoul
Informations pratiques
Marcillé-Raoul
Atelier Fabrique ton jeu médiéval
Le Châtel Archéolab Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
L’APPAC propose un nouvel atelier pour les enfants (accompagns) sur le site de l’Archéolab.
Le jeu de Mérelles est connu depuis l’Antiquité mais est très joué pendant le Moyen-âge.
Tu fabriqueras, en famille, ta propre bourse de jeu. Une activité ludique qui t’accompagnera tout l’été.
L’enfant inscrit peut être accompagné d’1 ou 2 adultes.
Parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel. .
Le Châtel Archéolab Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32
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English :
L’événement Atelier Fabrique ton jeu médiéval Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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