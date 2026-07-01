Atelier Fabrique ton jeu médiéval Le Châtel Marcillé-Raoul

Informations pratiques

Marcillé-Raoul

Atelier Fabrique ton jeu médiéval

Le Châtel Archéolab Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’APPAC propose un nouvel atelier pour les enfants (accompagns) sur le site de l’Archéolab.

Le jeu de Mérelles est connu depuis l’Antiquité mais est très joué pendant le Moyen-âge.

Tu fabriqueras, en famille, ta propre bourse de jeu. Une activité ludique qui t’accompagnera tout l’été.

L’enfant inscrit peut être accompagné d’1 ou 2 adultes.

Parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel. .

Le Châtel Archéolab Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Fabrique ton jeu médiéval Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne