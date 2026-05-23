Marcillé-Raoul

Balade Champêtre à Marcillé-Raoul

Parvis de l’église Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Les comédiens amateurs de l’Arthéa viendront animer le bourg de Marcillé-Raoul le temps d’une balade théâtrale dominicale…

Venez donc vous balader dans les rues de votre ville où, au détour d’une ruelle, d’une maison, d’un jardin, les comédiens vous surprendront sur des textes drôles et burlesques.

Mise en espace Caroline Jarril.

Participation libre. .

Parvis de l’église Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 07 08 80

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English :

L’événement Balade Champêtre à Marcillé-Raoul Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne